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Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Латвии

Баскетбол
время публикации: 07 февраля 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:28
Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Латвии
AP Photo/Eric Gay

В матче пятого тура отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу израильтянки проиграли сборной Латвии 80:83.

Сборная Израиля занимает третье место в группе Е. Израильтянки дважды победилив пяти играх.

Лидируют француженки, победившие во всех матчах.

В финальную стадию турнира выходит победитель группы.

Израильтянки выиграли первую четверть 17:15.

Но провалили вторую и третью четверти. После 20 минут 49:42, 30 - 69:51 в пользу сборной Латвии.

Форвард сборной Латвии Кития Лакса набрала 31 очко.

Израильтянка Даниэль Рабер сделала "дабл-дабл" (20 + 20 подборов).

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