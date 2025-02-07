Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Латвии

В матче пятого тура отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу израильтянки проиграли сборной Латвии 80:83.

Сборная Израиля занимает третье место в группе Е. Израильтянки дважды победилив пяти играх.

Лидируют француженки, победившие во всех матчах.

В финальную стадию турнира выходит победитель группы.

Израильтянки выиграли первую четверть 17:15.

Но провалили вторую и третью четверти. После 20 минут 49:42, 30 - 69:51 в пользу сборной Латвии.

Форвард сборной Латвии Кития Лакса набрала 31 очко.

Израильтянка Даниэль Рабер сделала "дабл-дабл" (20 + 20 подборов).