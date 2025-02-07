"Реал" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 07 февраля 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:14
Состоялись матчи двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Фенербахче" 67:78.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Реал (Мадрид, Испания) 78:67
Эррик Макколлум (Фенербахче) набрал 19 очков за 16 минут.
Альба (Берлин, Германия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 71:77
Дэвид Маккормак (Альба) сделал "дабл-дабл" (18 + 11 подборов).
Жальгирис (Каунас, Литва) - Милан (Италия) 87:89
Панатинаикос (Афины, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 104:89
Кендрик нанн (Панатинаикос) набрал 36 очков.
Бавария (Мюнхен, Германия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 76:67
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