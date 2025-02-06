Лидер победил в Париже. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 06 февраля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 08:22
Завершился двадцать пятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 18 побед.
"Маккаби" занимает предпоследнее место (6 побед).
Монако (Франция) - Баскония (Витория, Испания) 92:85
Первую половину монегаски выиграли 51:35. После 30 минут 67:63.
Париж (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 73:90
Виртус (Болонья, Италия) - Партизан (Белград, Сербия) 71:81
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