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Спорт

Лидер победил в Париже. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 06 февраля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 08:22
Лидер победил в Париже. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Nikki Boertman

Завершился двадцать пятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 18 побед.

"Маккаби" занимает предпоследнее место (6 побед).

Монако (Франция) - Баскония (Витория, Испания) 92:85

Первую половину монегаски выиграли 51:35. После 30 минут 67:63.

Париж (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 73:90

Виртус (Болонья, Италия) - Партизан (Белград, Сербия) 71:81

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