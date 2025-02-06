Удачный дебют Деаарона Фокса. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" одолел "Атланту" 126:125.
Атланта Хоукс - Сан-Антонио Сперз 125:126
Деаарон Фокс в дебютном матче за "Сперз" набрал 24 очка и сделал 13 передач.
Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 102:112
Дэмиан Лилард (Милуоки) сделал "дабл-дабл" (29 + 3 подбора + 12 передач).
Детройт Пистонз - Кливленд Кавальерз 115:118
"Кавалеристы" одержали 40-ю победу.
Дариус Гарланд забросил победный трехочковый на последней секунде матча.
Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардс 102:119
"Вашингтон", занимающий последнее место в Восточной конференции, одержал третью победу подряд.
Форвард "Вашингтона" Билял Кулибали совершил первый "трипл-дабл" в НБА (11 + 10 подборов + 11 передач).
Филадельфия Сиксерз - Майами Хит 101:108
Торонто Рэпторз - Мемфис Гризлиз 107:138
"Мемфис" одержал десятую поеду в последних 11 матчах.
Гости выиграли вторую половину матча 85:48.
Миннесота Тимбервулвз - Чикаго Булз 127:108
Энтони Эдвардс (Миннесота) набрал 49 очков и сделал 9 подборов.
Последнюю четверть "волки" выиграли 33:18.
Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанз 144:119
Лидеры "Денвера" набрали 77 очков: Майкл Портер (39 + 12 подборов + 4 передачи) и Никола Йокич (38 + 8 подборов + 10 передач).
Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 131:128
Победным оказался трехочковый Кейонте Джорджа за 20 секунд до окончания матча.
Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 32 очка и сделал 7 передач.
Оклахома-Сити Тендер - Финикс Санз 140:109
Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александр набрал 50 очков, сделал 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата.
Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 111:130
Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" (21 + 13 подборов).