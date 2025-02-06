x
06 февраля 2025
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2025
|
06 февраля 2025
|
последняя новость: 11:34
06 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Удачный дебют Деаарона Фокса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 февраля 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 10:43
Удачный дебют Деаарона Фокса. Результаты матчей НБА
AP Photo/Mike Stewart

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" одолел "Атланту" 126:125.

Атланта Хоукс - Сан-Антонио Сперз 125:126

Деаарон Фокс в дебютном матче за "Сперз" набрал 24 очка и сделал 13 передач.

Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 102:112

Дэмиан Лилард (Милуоки) сделал "дабл-дабл" (29 + 3 подбора + 12 передач).

Детройт Пистонз - Кливленд Кавальерз 115:118

"Кавалеристы" одержали 40-ю победу.

Дариус Гарланд забросил победный трехочковый на последней секунде матча.

Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардс 102:119

"Вашингтон", занимающий последнее место в Восточной конференции, одержал третью победу подряд.

Форвард "Вашингтона" Билял Кулибали совершил первый "трипл-дабл" в НБА (11 + 10 подборов + 11 передач).

Филадельфия Сиксерз - Майами Хит 101:108

Торонто Рэпторз - Мемфис Гризлиз 107:138

"Мемфис" одержал десятую поеду в последних 11 матчах.

Гости выиграли вторую половину матча 85:48.

Миннесота Тимбервулвз - Чикаго Булз 127:108

Энтони Эдвардс (Миннесота) набрал 49 очков и сделал 9 подборов.

Последнюю четверть "волки" выиграли 33:18.

Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанз 144:119

Лидеры "Денвера" набрали 77 очков: Майкл Портер (39 + 12 подборов + 4 передачи) и Никола Йокич (38 + 8 подборов + 10 передач).

Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 131:128

Победным оказался трехочковый Кейонте Джорджа за 20 секунд до окончания матча.

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 32 очка и сделал 7 передач.

Оклахома-Сити Тендер - Финикс Санз 140:109

Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александр набрал 50 очков, сделал 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 111:130

Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" (21 + 13 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2025

Громкий обмен в НБА. Джимми Батлер станет игроком "Голден Стэйт Уорриорз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2025

Лидер победил в Париже. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2025

Еврокубок. "Апоэль" победил "Тюрк Телеком" и вышел в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2025

Еврокубок. "Апоэль" победил в Германии и вышел в четвертьфинал