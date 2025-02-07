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НБА. Дени Авдия набрал 8 очков. "Портленд" победил "Сакраменто"

Баскетбол
НБА
время публикации: 07 февраля 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:41
НБА. Дени Авдия набрал 8 очков. "Портленд" победил "Сакраменто"
AP Photo/Amanda Loman

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Сакраменто Кингз" 108:102.

"Трэйл Блэйзепрс" одержал шестую победу подряд и десятую в последних 11 играх.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия за 17 минут 42 секунды набрал 9 очков, сделал 4 подбора.

Анферни Симонс (Портленд) набрал 30 очков и сделал 6 передач.

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