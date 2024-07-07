Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Венгрии

В Литве начался женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). Сборная Израиля играет в группе D. Соперники: сборные Германии, Венгрии и Сербии.

В стартовом матче израильтянки проиграли команде Венгрии 77:78.

После 10 минут 22:19, 20 - 38:37.

В третьей четверти израильтянки вышли вперед. После 30 минут 63:59.

Лучшая в составе сборной Израиля Дориан Даган Суджич (34 + 6 подборов).

Немки разгромили сборную Сербии 83:63.

Сегодня израильтянки играют со сборной Сербии, 9 июля - с немками.