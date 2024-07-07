Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
время публикации: 07 июля 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 11:59
В Литве начался женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). Сборная Израиля играет в группе D. Соперники: сборные Германии, Венгрии и Сербии.
В стартовом матче израильтянки проиграли команде Венгрии 77:78.
После 10 минут 22:19, 20 - 38:37.
В третьей четверти израильтянки вышли вперед. После 30 минут 63:59.
Лучшая в составе сборной Израиля Дориан Даган Суджич (34 + 6 подборов).
Немки разгромили сборную Сербии 83:63.
Сегодня израильтянки играют со сборной Сербии, 9 июля - с немками.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2024