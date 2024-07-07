Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Сербии
время публикации: 07 июля 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 21:16
В Литве проходит женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). В матче второго тура группового этапа израильтянки победили сборную Сербии 73:63.
После 10 минут ничья 18:18.
Во второй четверти сборная Израиля вырвалась вперед . После 20 минут 38:32, 30 -60:37.
Лучшей в составе сборной Израиля была Дориан Доган Суджич (20 + 15 подборов).
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