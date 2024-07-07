Евро 2024. Голландцы победили сборную Турции и вышли в полуфинал

В Берлине состоялся последний четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Голландцы одержали волевую победу над сборной Турции 2:1.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке (73, ван де Вен), де Врей, Дюмфрис, Схаутен, Рейндерс (73, Верман), Симонс (87, Зиркзее), Гакпо, Депай (87, Фримпонг), Бергвейн (46, Вегхорст).

Турция: Гюнок, Мюльдюр (82, Челик), Акайдын (82, Тосун), Бардакджи, Кадыоглу, Айхан (89, Келычсой), Озджан (77, Йокушлу), Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз (77, Актюркоглу), Йылмаз.

В начале матча больше мячом владели голландцы. Турки выровняли ход игры и постепенно начали наращивать давление.

В первые полчаса опасных моментов не было. Много борьбы, неточные удары.

А на 35-й минуте турки открыли счет. После подачи углового следует навес во вратарскую. Акайдын головой отправил мяч в сетку 0:1.

Голландцы в первом тайме не создали ничего

На 51-й минуте Вегхорст опасно прострелил. Депай влетел в сетку. Мяч пролетел мимо.

На 56-й минуте Гюлер опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой. на 65-й минуте после навеса со штрафного опасно пробил Йылдыз. Вратарь мяч парировал.

На 70-й минуте Вегхорст мог забивать, но пробил неточно. На 70-й минутек Депай навесил. Де Врей головой отправил мяч в сетку 1:1. На 76-й минуте Коди Гакпо забил 2:1. Гол записан как автогол Мерта Мюльдюра.

Турки бросились отыгрываться.

На 85-й минуте турки едва не отыгрались. Вратарь парировал мяч. Актюркоглу метров с 7 бил по пустым воротам. Попал в защитника. На 2-й минуте компенсированного времени с близкого расстояния нанес удар Кылычсой. Голкипер мяч отбил.

На шестой минуте компенсированного времени арбитр удалил кого-то из помощников главного тренера сборной Турции.