Евро 2024. Англичане победили швейцарцев в серии пенальти

В Дюссельдорфе состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Англичане победили сборную Швейцарии в серии послематчевых пенальти 5:3.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

В этом матче на Евро 2024 дебютировали Люк Шоу и Денис Закария. Оба вышли на замену.

На матче присутствовал принц Уильям.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Конса (79, Эзе), Триппьер (78, Люк Шоу), Майну (78, Палмер), Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн (111, Тоуни).

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер (118, Эбишер), Фройлер (118, Амдуни), Джака, Ридер (64, Видмер), Варгас (64, Цубер), Эмболо (110, Шакири), Ндой (98, Закария).

В начале игры инициативой владеют англичане. Атакуют они неспешно. В первом тайме главный конструктор атак - Деклан Райс.

Швейцарцы пытаются отвечать контратаками.

В первые 30 минут опасных моментов не было.

Невысокие скорости в первом тайме на руку обороняющимся.

Сака в первом тайме не один раз обыгрывал Эбишера и пытался обострять. В целом до перерыва ничего опасного почти не было.

Второй тайм начался неспешными, но массированными атаками англичан.

После перерыва активизировались швейцарцы.

На 57-й минуте Родригес навесил. Момент мог бы быть опасным, но Эмболо в борьбе с защитником не сумел толком пробить головой. Получилась скидка вратарю.

На 75-й минуте швейцарцы сумели забить. Шер сделал передачу в штрафную. Ндой прострелил. Брель Эмболо в падении протолкнул мяч в сетку 0:1.

На 79-й минуте Букайо Сака из-за пределов штрафной нанес удар в дальний нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.

Основное время завершилось вничью 1:1.

На 95-й минуте Деклан Райс нанес опасный удар метров с 25. Зоммер в прыжке перевел мяч на угловой. На 102-й минуте Беллингем сумел нанести обводящий удар с линии штрафной. Вратарь мяч поймал.

На 117-й минуте Шакири едва не забил гол турнира. Он закрутил мяч с углового. Мяч попал в ближнюю крестовину. На 119-й минуте Видмар мощно пробил. Вратарь мяч отразил.

Серия пенальти.

Коул Палмер забил 1:0.

Аканджи не забил. Пикфорд парировал 1:0.

Джуд Беллингем забил 2:0.

Фабиан Шер забил 2:1.

Букайо Сака забил 3:1.

Джердан Шакири забил 3:2.

Айвен Тоуни забил. Идеальный удар в "шестерку" 4:2.

Заки Амдуни забил 4:3.

Трент Александр-Арнольд забил 5:3.