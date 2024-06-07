Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 07 июня 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 20:00
Первым финалистом Открытого чемпионата Франции в одиночном мужском разряде стал испанец Карлос Алькарас.
В полуфинале он одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.
Матч продолжался 4 часа 12 минут.
Второй финалист определится в матче Каспер Рууд (Норвегия) - Александр Зверев (Германия).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2024