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Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции

время публикации: 07 июня 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 20:00
Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Jean-Francois Badias

Первым финалистом Открытого чемпионата Франции в одиночном мужском разряде стал испанец Карлос Алькарас.

В полуфинале он одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 4 часа 12 минут.

Второй финалист определится в матче Каспер Рууд (Норвегия) - Александр Зверев (Германия).

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