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Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в финал Открытого чемпионата Франции

время публикации: 07 июня 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 09:17
Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в финал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон вышел в финал Открытого чемпионатьа Франции (теннис на колясках).

В полуфинале он победил первого номера турнира голландца Нильса Винка 6:2, 6:3.

В финале он встретится с голландцем Сэмом Шредером.

Гай и Сэм в этом году встречались в финале Открытого чемпионата Австралии. Победил голландец.

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Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции