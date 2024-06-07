Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в финал Открытого чемпионата Франции

Израильтянин Гай Сасон вышел в финал Открытого чемпионатьа Франции (теннис на колясках).

В полуфинале он победил первого номера турнира голландца Нильса Винка 6:2, 6:3.

В финале он встретится с голландцем Сэмом Шредером.

Гай и Сэм в этом году встречались в финале Открытого чемпионата Австралии. Победил голландец.