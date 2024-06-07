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Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал

время публикации: 07 июня 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 17:01
Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал
AP Photo/Darko Vojinovic

Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Маккаби".

Во втором матче полуфинальной серии "желтые" победили столичный "Апоэль" 82:73. Счет в серии 2:0.

После 10 минут 21:14, 20 - 47:32, 30 - 59:56.

На матче в Иерусалиме присутствовали 10 500 болельщиков.

"Маккаби" вынужден был обходиться без Уэйда Болдуина и Джоша Небо.

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