Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" вышел в финал
время публикации: 07 июня 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 17:01
Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Маккаби".
Во втором матче полуфинальной серии "желтые" победили столичный "Апоэль" 82:73. Счет в серии 2:0.
После 10 минут 21:14, 20 - 47:32, 30 - 59:56.
На матче в Иерусалиме присутствовали 10 500 болельщиков.
"Маккаби" вынужден был обходиться без Уэйда Болдуина и Джоша Небо.
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