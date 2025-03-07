НБА. Рекорды Луки Дончича и Леброна Джеймса

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в овертайме победил "Нью-Йорк Никс" 113:109.

Счет основного времени 99:99.

Лука Дончич и Леброн Джеймс сделали "Дабл-дабл 30 +": Лука Дончич (32 + 7 подборов + 12 передач), Леброн Джеймс (31 + 12 подборов + 8 передач).

Лука Дончич и Леброн Джеймс стали вторым дуэтом в истории НБА, каждый из игроков которого в двух матчах подряд набрал не менее 30 очков, сделал не менее 5 подборов и 5 передач.

Рекорд в январе 2010 года установили Монта Эллис и Кори Маггетт (Голден Стэйт Уорриорз).

Лука Дончич стал вторым игроком "Лейкерс", который в первых 10 матчах за команду набрал не менее 200 очков, сделал не менее 50 подборов и 50 передач. Первым был Леброн Джеймс.