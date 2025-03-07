Обладатели Кубка Израиля по волейболу: "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль (Кфар-Саба)

Обладателем Кубка Израиля по волейболу в 11-й раз и третий раз подряд стал тель-авивский "Маккаби".

В финале "желтые" победили "Маккаби" (Од а-Шарон) 3:0 (25:17, 25:18, 25:20).

Обладателем женского Кубка Израиля по волейболу стал "Апоэль" (Кфар-Саба).

В финале, который проходил в Хадере, "Апоэль" в напряженном матче переиграл "Маккаби" (Ашдод) 3:2 (21:25, 25:20, 25:23, 17:25, 19:17).