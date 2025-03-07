ФИФА рассмотрит увеличение количества участников чемпионата мира до 64 команд

ФИФА рассматривает возможность увеличения участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд, сообщает Reuters.

Турнир пройдет в год столетия первого чемпионата мира.

Игры будут проводиться в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Представитель ФИФА подтвердил, что такое предложение было выдвинуто членом совета ФИФА 5 марта.