ФИФА рассмотрит увеличение количества участников чемпионата мира до 64 команд
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:39
ФИФА рассматривает возможность увеличения участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд, сообщает Reuters.
Турнир пройдет в год столетия первого чемпионата мира.
Игры будут проводиться в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Парагвай и Уругвай.
Представитель ФИФА подтвердил, что такое предложение было выдвинуто членом совета ФИФА 5 марта.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2025