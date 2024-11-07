Лига чемпионов. "Атлетико" победил в Париже

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" в гостях обыграл ПСЖ 2:1.

У парижан подавляющее преимущество (71% владения мячом, 22:4 по ударам, 9:3 по точным ударам, 6:0 по угловым).

В первые пять минут парижане упустили два опасных момента. Хакими дважды пробил неточно. На 14-й минуте хозяева перехватили мяч в чужой штрафной. Заир-Эмери вышел один на один 1:0.

Гости первый опасный момент создали на 17-й минуте. Доннарумма парировал мяч после удара де Пауля. А через минуту сравняли счет. Молина нанес удар в дальний угол 1:1.

Во втором тайме парижане не сумели реализовать голевые моменты и пропустили гол в компенсированное время. На третьей минуте компенсированного времени "матрасники" провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Анхель Корреа.