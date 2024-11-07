x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Один точный удар - один гол. "Интер" победил "Арсенал"

время публикации: 07 ноября 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 11:58
Лига чемпионов. Один точный удар - один гол. "Интер" победил "Арсенал"
AP Photo/Luca Bruno

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" проиграл "Интеру" 0:1.

Из последних шести матчей лондонцы три проиграли (во всех турнирах).

В этой игре "канониры" владели огромным преимуществом (63% владения мячом, 21:7 по ударам, 4:1 по точным ударам, 13:0 по угловым), но не извлекли из этого выгоды.

Хозяева нанесли один точный удар за весь матч (попадания в штангу ударом в створ ворот не считаются).

"Интер" играл в экспериментальном составе. На скамейке запасных начали матч Барелла, Мхитарян, Тюрам, Димарко, Бастони.

Хозяева мощно начали матч и едва не забили в дебюте. На 3-й минуте мяч после удара Думфриса попал в перекладину.

На последней минуте первого тайма Чалханоглу реализовал пенальти 1:0.

На 47-й минуте Хаверц сделал пас в штрафную. Габриэль Мартинелли нанес удар метров с 10, но попал в сетку с внешней столоны. На 59-й минуте гости едва не сравняли счет после подачи углового. Думфрис вынес мяч с линии ворот. Через минуту Хаверц закрутил мяч в дальнюю "девятку". Вратарь миланцев перевел мяч на угловой.

В конце матча гости упустили еще несколько голевых моментов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Во время матча Лиги чемпионов умер болельщик "Баварии"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. "Барселона" разгромила "Црвену Звезду". Гол бывшего форварда "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига Европы. "Аякс" - "Маккаби". Полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. Сенсационная победа "Зальцбурга". Оскар Глух сделал 2 результативные передачи