Лига чемпионов. Один точный удар - один гол. "Интер" победил "Арсенал"

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" проиграл "Интеру" 0:1.

Из последних шести матчей лондонцы три проиграли (во всех турнирах).

В этой игре "канониры" владели огромным преимуществом (63% владения мячом, 21:7 по ударам, 4:1 по точным ударам, 13:0 по угловым), но не извлекли из этого выгоды.

Хозяева нанесли один точный удар за весь матч (попадания в штангу ударом в створ ворот не считаются).

"Интер" играл в экспериментальном составе. На скамейке запасных начали матч Барелла, Мхитарян, Тюрам, Димарко, Бастони.

Хозяева мощно начали матч и едва не забили в дебюте. На 3-й минуте мяч после удара Думфриса попал в перекладину.

На последней минуте первого тайма Чалханоглу реализовал пенальти 1:0.

На 47-й минуте Хаверц сделал пас в штрафную. Габриэль Мартинелли нанес удар метров с 10, но попал в сетку с внешней столоны. На 59-й минуте гости едва не сравняли счет после подачи углового. Думфрис вынес мяч с линии ворот. Через минуту Хаверц закрутил мяч в дальнюю "девятку". Вратарь миланцев перевел мяч на угловой.

В конце матча гости упустили еще несколько голевых моментов.