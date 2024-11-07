x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига Европы. "Аякс" - "Маккаби". Полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности

время публикации: 07 ноября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 10:32
Лига Европы. "Аякс" - "Маккаби". Полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности
AP Photo/Peter Dejong

Сегодня состоится матч четвертого тура основного этапа Лиги Европы "Аякс" (Амстердам) - "Маккаби" (Тель-Авив).

В связи с матче полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности. Некоторые районы города будут объявлены зонами повышенного риска.

Это районы Дам, Де Валлен, включая квартал Красных фонарей, Центральный вокзал и район вокруг стадиона «Йохан Кройф Арена», а также линия метро, которая проходит между этими районами, сообщает NL News.

Решение было принято мэром Амстердама и руководством полиции.

Власти Амстердама запретили проведение пропалестинского митинга во время матча.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. Сенсационная победа "Зальцбурга". Оскар Глух сделал 2 результативные передачи
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. Волевая победа "Шахтера"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. Две голевые передачи Оскара Глуха. Поражение ПСЖ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Лига чемпионов. Победы "Брюгге" и "Шахтера"