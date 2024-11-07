Лига Европы. "Аякс" - "Маккаби". Полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности

Сегодня состоится матч четвертого тура основного этапа Лиги Европы "Аякс" (Амстердам) - "Маккаби" (Тель-Авив).

В связи с матче полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности. Некоторые районы города будут объявлены зонами повышенного риска.

Это районы Дам, Де Валлен, включая квартал Красных фонарей, Центральный вокзал и район вокруг стадиона «Йохан Кройф Арена», а также линия метро, которая проходит между этими районами, сообщает NL News.

Решение было принято мэром Амстердама и руководством полиции.

Власти Амстердама запретили проведение пропалестинского митинга во время матча.