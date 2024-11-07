Лига Европы. "Аякс" - "Маккаби". Полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности
время публикации: 07 ноября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 10:32
Сегодня состоится матч четвертого тура основного этапа Лиги Европы "Аякс" (Амстердам) - "Маккаби" (Тель-Авив).
В связи с матче полиция Амстердама принимает повышенные меры безопасности. Некоторые районы города будут объявлены зонами повышенного риска.
Это районы Дам, Де Валлен, включая квартал Красных фонарей, Центральный вокзал и район вокруг стадиона «Йохан Кройф Арена», а также линия метро, которая проходит между этими районами, сообщает NL News.
Решение было принято мэром Амстердама и руководством полиции.
Власти Амстердама запретили проведение пропалестинского митинга во время матча.
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