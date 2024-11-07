Лига чемпионов. "Барселона" разгромила "Црвену Звезду". Гол бывшего форварда "Маккаби"

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Белграде разгромила "Црвену Звезду" 5:2.

У каталонцев подавляющее преимущество (70% владения мячом, 21:4 по ударам, 9:2 по точным ударам).

На 4-й минуте Максимович забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.

На 13-й минуте Рафинья навесил со штрафного. Иньиго Мартинес в падении головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 27-й минуте арендованный у "Штутгарта" Силас Каломпа Мвумпа вышел один на один 1:1.

На 43-й минуте Рафинья нанес удар метров с 23. Мяч попал в штангу. Роберт Левандовски добил мяч в сетку 1:2. На 50-й минуте Рафинья вывел Левандовского один на один. Роберт метров с 9 не попал в ворота.

На 53-й минуте Кунде прострелил. Левандовски внес мяч в ворота 1:2. Через 2 минуты Кунде прострелил. Рафинья с линии штрафной пробил в нижний угол 1:4.

На 76-й минуте Кунде прострелил. Фермин Лопес пробил точно 1:5.

На 86-й минуте бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" Милсон нанес отличный обводящий удар 2:5.