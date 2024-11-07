Победный гол Омри Гандельмана. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги конференций. "Гент" обыграл "Омонию" 1:0. "Легия" разгромила минское "Динамо" 4:0.
Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 2:0
Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Рапид (Вена, Австрия) 0:3
Бачка Тополя (Сербия) - Лугано (Швейцария) 4:1
По два мяча забили Петар Станич и Милош Пантович.
ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Олимпия (Любляна, Словения) 0:2
Гент (Бельгия) - Омония (Никосия, Кипр) 1:0
Победный гол на 31-й минуте забил израильский полузащитник Омри Гандельман.
Легия (Варшава, Польша) - Динамо (Минск, Беларусь) 4:0
По два мяча забили Лукиньяс и бывший нападающий мадридского "Реала" и "Днипро-1" Марк Гуаль.
Пафос (Кипр) - Астана (Казахстан) 1:0
Шемрок роверс (Ирландия) - Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) 2:1