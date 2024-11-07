Победный гол Омри Гандельмана. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги конференций. "Гент" обыграл "Омонию" 1:0. "Легия" разгромила минское "Динамо" 4:0.

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 2:0

Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Рапид (Вена, Австрия) 0:3

Бачка Тополя (Сербия) - Лугано (Швейцария) 4:1

По два мяча забили Петар Станич и Милош Пантович.

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Олимпия (Любляна, Словения) 0:2

Гент (Бельгия) - Омония (Никосия, Кипр) 1:0

Победный гол на 31-й минуте забил израильский полузащитник Омри Гандельман.

Легия (Варшава, Польша) - Динамо (Минск, Беларусь) 4:0

По два мяча забили Лукиньяс и бывший нападающий мадридского "Реала" и "Днипро-1" Марк Гуаль.

Пафос (Кипр) - Астана (Казахстан) 1:0

Шемрок роверс (Ирландия) - Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) 2:1