"Галатасарай" победил "Тоттенхэм". Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги Европы. "Галатасарай" победил "Тоттенхэм" 3:2.
Буде/ Глимт (Норвегия) - Карабах (Азербайджан) 1:2
Ворота норвежцев защищал голкипер сборной России, уроженец Израиля Никита Хайкин.
Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Славия (Прага, Чехия) 1:0
Победный гол на 53-й минуте забил Омар Мармуш.
Эльфсборг (Швеция) - Брага (Португалия) 1:1
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Мидтьюланд (Дания) 2:0.
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 3:2
Два мяча в ворота англичан забил Виктор Осимхен.
Лудогорец (Разград, Болгария) - Атлетик (Бильбао, Испания) 1:2
Хозяева вели в счете до 73-й минуты.
Баски забили два гола за две минуты.
Ницца (Франция) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 2:2
На 66-й минуте гости вели в счете 2:0.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:1
Юнион (Сент-Жилуа, Бельгия) - Рома (Италия) 1:1