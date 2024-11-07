x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 23:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 23:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Галатасарай" победил "Тоттенхэм". Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 07 ноября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 22:02
"Галатасарай" победил "Тоттенхэм". Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Khalil Hamra

Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги Европы. "Галатасарай" победил "Тоттенхэм" 3:2.

Буде/ Глимт (Норвегия) - Карабах (Азербайджан) 1:2

Ворота норвежцев защищал голкипер сборной России, уроженец Израиля Никита Хайкин.

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Славия (Прага, Чехия) 1:0

Победный гол на 53-й минуте забил Омар Мармуш.

Эльфсборг (Швеция) - Брага (Португалия) 1:1

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Мидтьюланд (Дания) 2:0.

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 3:2

Два мяча в ворота англичан забил Виктор Осимхен.

Лудогорец (Разград, Болгария) - Атлетик (Бильбао, Испания) 1:2

Хозяева вели в счете до 73-й минуты.

Баски забили два гола за две минуты.

Ницца (Франция) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 2:2

На 66-й минуте гости вели в счете 2:0.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:1

Юнион (Сент-Жилуа, Бельгия) - Рома (Италия) 1:1

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. "Атлетико" победил в Париже
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. Один точный удар - один гол. "Интер" победил "Арсенал"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Во время матча Лиги чемпионов умер болельщик "Баварии"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Лига чемпионов. "Барселона" разгромила "Црвену Звезду". Гол бывшего форварда "Маккаби"