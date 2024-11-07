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Гандбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Сборные Польши и Израиля сыграли вничью

время публикации: 07 ноября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 21:22
Гандбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Сборные Польши и Израиля сыграли вничью
AP Photo/Amr Nabil

В матче первого тура третьего отборочного этапа чемпионата Европы по гандболу сборные Израиля и Польши сыграли вничью 32:32.

Израильтяне выиграли первую половину матча 16:12.

В этой группе играют также сборные Португалии и Румынии.

Первые две сборные из каждой группы выходят в финальную часть турнира. Также в чемпионате Европы примут участие четыре из восьми команд, занявших третьи места.

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