Гандбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Сборные Польши и Израиля сыграли вничью
время публикации: 07 ноября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 21:22
В матче первого тура третьего отборочного этапа чемпионата Европы по гандболу сборные Израиля и Польши сыграли вничью 32:32.
Израильтяне выиграли первую половину матча 16:12.
В этой группе играют также сборные Португалии и Румынии.
Первые две сборные из каждой группы выходят в финальную часть турнира. Также в чемпионате Европы примут участие четыре из восьми команд, занявших третьи места.
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