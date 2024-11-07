Лига чемпионов. Сенсационная победа "Зальцбурга". Оскар Глух сделал 2 результативные передачи

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" в гостях обыграл "Фейенорд" 3:1.

"Зальцбург" одержал первую победу в матчах основного этапа.

"Фейенорд" считался явным и неоспоримым фаворитом встречи.

Израильский полузащитник Оскар Глух сделал две голевые передачи.

Статистическое преимущество у хозяев поля (58% владения мячом, 14:8 по ударам, 4:3 по точным ударам).

Гости вышли вперед на последних секундах первого тайма. Голкипер ПСВ неудачно ввел мяч. Оскар Глух навесил. Карим Конате головой отправил мяч в сетку 0:1. На 58-й минуте Конате отличился после подачи углового 0:2.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Крис-Кевин Надье (26 июня перешел из "Версаля").

На 81-й минуте Анис Хаджи Муса ударом с острого угла сократил отставание 1:2.

На 85-й минуте гости не реализовали пенальти. Мяч после удара Конате попал в перекладину. Через минуту Глух сбросил мяч под удар. Вышедший на замену на 81-й минуте Дауда Гуиндо сильно пробил метров с 15 1:3.