Лига наций. Македонцы не смогли обыграть сборную Фарерских островов
время публикации: 07 сентября 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 18:17
В матче первого тура Лиги наций (Лига С, группа 4) сборные Фарерских островов и Северной Македонии сыграли вничью 1:1.
Оба гола были забиты с пенальти.
На 8-й минуте Вилермур Давидсен, выступавший в чемпионатах Дании и Норвегии, вывел островитян вперед 1:0.
На 49-й минуте бывший полузащитник "Уйпешта" и "Леванте" Энис Барди (Трабзонспор) сравнял счет 1:1.
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