Лига наций. Македонцы не смогли обыграть сборную Фарерских островов

В матче первого тура Лиги наций (Лига С, группа 4) сборные Фарерских островов и Северной Македонии сыграли вничью 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

На 8-й минуте Вилермур Давидсен, выступавший в чемпионатах Дании и Норвегии, вывел островитян вперед 1:0.

На 49-й минуте бывший полузащитник "Уйпешта" и "Леванте" Энис Барди (Трабзонспор) сравнял счет 1:1.