Дубль де Брейне. Не забитый пенальти. Бельгийцы победили сборную Израиля

В матче первого тура Лиги наций бельгийцы обыграли сборную Израиля 3:1. Матч был перенесен из Бельгии в Венгрию по соображениям безопасности.

У бельгийцев значительное преимущество (62% владения мячом, 26:8 по ударам, 9:1 по точным ударам, 7:1 по угловым).

На 21-й минуте израильтяне потеряли мяч у своей штрафной. Докю прострелил. Кевин де Брейне открыл счет 1:0.

На 37-й минуте Халайли пробил. Мяч попал в голову Кастаня и влетел под перекладину 1:1. Автогол.

На последних секундах первого тайма забил Омри Гандельман, но гол не засчитан из-за офсайда.

На 48-й минуте Фас сделал передачу в штрафную. Опенда пяткой откинул мяч. Юри Тилеманс (Астон Вилла) метров с 15 пробил точно 2:1.

На 52-й минуте Кевин де Брейне реализовал пенальти 3:1.

На 56-й минуте бельгийцы не реализовали пенальти. Йоав Жерафи (Апоэль, Хайфа) ногой парировал мяч после удара Луиса Опенды (Лейпциг).

На четвертой минуте компенсированного времени гости забили, но гол вновь отменен из-за положения "вне игры". Мяч после удара Йехезкеля попал в штангу. Давид добил мяч в сетку. но сделал это из офсайда.