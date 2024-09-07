x
07 сентября 2024
|
последняя новость: 09:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2024
|
07 сентября 2024
|
последняя новость: 09:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дубль де Брейне. Не забитый пенальти. Бельгийцы победили сборную Израиля

время публикации: 07 сентября 2024 г., 09:18 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 09:18
Дубль де Брейне. Не забитый пенальти. Бельгийцы победили сборную Израиля
AP Photo/Denes Erdos

В матче первого тура Лиги наций бельгийцы обыграли сборную Израиля 3:1. Матч был перенесен из Бельгии в Венгрию по соображениям безопасности.

У бельгийцев значительное преимущество (62% владения мячом, 26:8 по ударам, 9:1 по точным ударам, 7:1 по угловым).

На 21-й минуте израильтяне потеряли мяч у своей штрафной. Докю прострелил. Кевин де Брейне открыл счет 1:0.

На 37-й минуте Халайли пробил. Мяч попал в голову Кастаня и влетел под перекладину 1:1. Автогол.

На последних секундах первого тайма забил Омри Гандельман, но гол не засчитан из-за офсайда.

На 48-й минуте Фас сделал передачу в штрафную. Опенда пяткой откинул мяч. Юри Тилеманс (Астон Вилла) метров с 15 пробил точно 2:1.

На 52-й минуте Кевин де Брейне реализовал пенальти 3:1.

На 56-й минуте бельгийцы не реализовали пенальти. Йоав Жерафи (Апоэль, Хайфа) ногой парировал мяч после удара Луиса Опенды (Лейпциг).

На четвертой минуте компенсированного времени гости забили, но гол вновь отменен из-за положения "вне игры". Мяч после удара Йехезкеля попал в штангу. Давид добил мяч в сетку. но сделал это из офсайда.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Израильтяне проиграли бельгийцам, французы - итальянцам. Результаты матчей Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Лига наций. Киприоты победили сборную Литвы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Лига наций. Норвежцы не сумели обыграть сборную Казахстана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Лига наций. Историческая победа сборной Сан-Марино