Бразильцы прервали "черную серию". Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Завершился седьмой тур южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Лидируют Аргентинцы, набравшие 18 очков.
На втором месте сборная Уругвая (14 очков), на третьем - Колумбии (13), на четвертом - Бразилии (10).
Уругвай - Парагвай 0:0
Атака парагвайцев в отборочных матчах не радует. Только 1 гол в семи играх.
Бразилия - Эквадор 1:0
Бразильцы прервали худшую серию в отборочных матчах чемпионатов мира - 4 игры без побед.
На 30-й минуте Родриго обыграл защитника и метров с 25 нанес удар в нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0.
Перу - Колумбия 1:1
Колумбийцы не проигрывают в девяти отборочных матчах чемпионата мира подряд.
Перуанцы не побеждали колумбийцев в отборочных матчах чемпионатов мира с 1981 года.
На 68-й минуте навес с фланга. Алекс Валера слету пяткой эффектно продлил передачу. Александр Кальенс (АЕК, Афины) переправил мяч в сетку 1:0.
Уругвайцы отыгрались на 82-й минуте. После подачи углового Луис Диас (Ливерпуль) нанес удар головой в падении 1:1.