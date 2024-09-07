Сенсация Лиги наций. Итальянцы одержали волевую победу над французами. Гол на 14-й секунде
В матче первого тура Лиги наций итальянцы в Париже одержали волевую победу над сборной Франции 3:1.
Счет был открыт на 14-й секунде матча. Ди Лоренцо потерял мяч. Бредли Барколя ворвался в штрафную и открыл счет 1:0.
На 6-й минуте гости едва не отыгрались. Мяч после удара Фраттези головой попал в перекладину.
В ответной атаке опасно пробил Мбаппе. Доннарумма в прыжке перевел мяч на угловой.
На 30-й минуте Федерико Димарко (Интер) обменялся передачами с Тонали и слету пробил под перекладину 1:1.
На 39-й минуте Барколя обыграл защитника и пробил с линии штрафной После рикошета мяч пролетел рядом со штангой.
На 50-й минуте Ретеги сделал передачу в штрафную. Давиде Фраттези (Интер) в качание отправил мяч в сетку 1:2. На 74-й минуте Удоджи прошел по флангу и сделал пас в штрафную. Джакомо Распадори (Наполи) прокинул мяч мимо защитника и нанес удар с линии вратарской 1:3.
В конце матча хозяева пошли на штурм, но забить не сумели.