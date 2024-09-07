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Сенсация Лиги наций. Итальянцы одержали волевую победу над французами. Гол на 14-й секунде

время публикации: 07 сентября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 10:14
Сенсация Лиги наций. Итальянцы одержали волевую победу над французами. Гол на 14-й секунде
AP Photo/Andrew Medichini

В матче первого тура Лиги наций итальянцы в Париже одержали волевую победу над сборной Франции 3:1.

Счет был открыт на 14-й секунде матча. Ди Лоренцо потерял мяч. Бредли Барколя ворвался в штрафную и открыл счет 1:0.

На 6-й минуте гости едва не отыгрались. Мяч после удара Фраттези головой попал в перекладину.

В ответной атаке опасно пробил Мбаппе. Доннарумма в прыжке перевел мяч на угловой.

На 30-й минуте Федерико Димарко (Интер) обменялся передачами с Тонали и слету пробил под перекладину 1:1.

На 39-й минуте Барколя обыграл защитника и пробил с линии штрафной После рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

На 50-й минуте Ретеги сделал передачу в штрафную. Давиде Фраттези (Интер) в качание отправил мяч в сетку 1:2. На 74-й минуте Удоджи прошел по флангу и сделал пас в штрафную. Джакомо Распадори (Наполи) прокинул мяч мимо защитника и нанес удар с линии вратарской 1:3.

В конце матча хозяева пошли на штурм, но забить не сумели.

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