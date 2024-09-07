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В финале Открытого чемпионата США сыграют Фриц и Синнер

время публикации: 07 сентября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 08:39
В финале Открытого чемпионата США сыграют Фриц и Синнер
AP Photo/Julia Nikhinson

В финале Открытого чемпионата США встретятся американец Тейлор Фриц и итальянец Янник Синнер.

В американском полуфинале Тейлор Фриц одолел Френсисса Тиафо 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Впервые с 2006 года в финале одиночного мужского разряда Открытого чемпионата США будет играть американец.

Первая ракетка мира победил британца Джека Дрейпера 7:5, 7:6, 6:2.

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