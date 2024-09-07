Израильтяне проиграли бельгийцам, французы - итальянцам. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 07 сентября 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 00:06
Состоялись матчи первого тура Лиги наций. Сборная Израиля проиграла бельгийцам 1:3. Французы с таким же счетом уступили итальянцам.
Косово - Румыния 0:3 (Лига С, группа 2)
Бельгия - Израиль 3:1 (Лига А, группа 2)
Первый матч в Лиге А израильтяне проиграли.
На 21-й минуте Кевин де Брейне открыл счет.
Через 15 минут Кастань поразил свои ворота 1:1.
В начале второго тайма бельгийцы забили два мяча.
Франция - Италия 1:3 (Лига А, группа 2)
Барколя вывел хозяев вперед на первой минуте встречи.
Словения - Австрия 1:1 (Лига В, группа 3)
Исландия - Черногория 2:0 (Лига В, группа 4)
Уэльс - Турция 0:0 (Лига В, группа 4)
Ссылки по теме