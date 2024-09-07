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Израильтяне проиграли бельгийцам, французы - итальянцам. Результаты матчей Лиги наций

время публикации: 07 сентября 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 00:06
Израильтяне проиграли бельгийцам, французы - итальянцам. Результаты матчей Лиги наций
AP Photo/Denes Erdos

Состоялись матчи первого тура Лиги наций. Сборная Израиля проиграла бельгийцам 1:3. Французы с таким же счетом уступили итальянцам.

Косово - Румыния 0:3 (Лига С, группа 2)

Бельгия - Израиль 3:1 (Лига А, группа 2)

Первый матч в Лиге А израильтяне проиграли.

На 21-й минуте Кевин де Брейне открыл счет.

Через 15 минут Кастань поразил свои ворота 1:1.

В начале второго тайма бельгийцы забили два мяча.

Франция - Италия 1:3 (Лига А, группа 2)

Барколя вывел хозяев вперед на первой минуте встречи.

Словения - Австрия 1:1 (Лига В, группа 3)

Исландия - Черногория 2:0 (Лига В, группа 4)

Уэльс - Турция 0:0 (Лига В, группа 4)

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