Медальный зачет Паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 27-м месте
время публикации: 06 сентября 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 22:43
В медальном зачете Парижской паралимпиады уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 82 золотых, 63 серебряных и 41 бронзовую медали.
На втором месте британцы (42 + 34 + 24), на третьем - американцы (31 + 36 + 19).
Сборная Украины на восьмом месте (16 + 23 + 28).
Израильтяне на 27-м месте (4 + 2 + 4).
Сегодня израильский пловец Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль.
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