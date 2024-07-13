Олимпиада 2024. У Израиля самая большая сборная в истории
время публикации: 13 июля 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 08:57
В соревнованиях Парижской олимпиады примут участие 88 израильских спортсменов. Это крупнейшая израильская делегация в истории олимпийских игр.
Израильтяне примут участие в турнирах по стрельбе из лука, синхронному плаванию, легкой атлетике, Бадминтону, велоспорту, конному спорту, фехтованию, футболу, спортивной и художественной гимнастике, дзюдо, парусному спорту, пулевой стрельбе, плаванью, тхеквондо и триатлону.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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