Олимпиада 2024. У Израиля самая большая сборная в истории

В соревнованиях Парижской олимпиады примут участие 88 израильских спортсменов. Это крупнейшая израильская делегация в истории олимпийских игр.

Израильтяне примут участие в турнирах по стрельбе из лука, синхронному плаванию, легкой атлетике, Бадминтону, велоспорту, конному спорту, фехтованию, футболу, спортивной и художественной гимнастике, дзюдо, парусному спорту, пулевой стрельбе, плаванью, тхеквондо и триатлону.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.