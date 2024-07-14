Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали две медали
время публикации: 14 июля 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 08:35
В Румынии проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две бронзовые медали в многоборье.
В индивидуальном многоборье победила болгарка Стиляна Николова. На втором месте Дарья Варфоломеев (Германия). Израильтянка Дарья Атаманов заняла третье место.
В групповом многоборье победили болгарки.
На втором месте сборная Бразилии, на третьем - Израиля.
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