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Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали две медали

время публикации: 14 июля 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 08:35
Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали две медали
AP Photo/Efrem Lukatsky

В Румынии проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две бронзовые медали в многоборье.

В индивидуальном многоборье победила болгарка Стиляна Николова. На втором месте Дарья Варфоломеев (Германия). Израильтянка Дарья Атаманов заняла третье место.

В групповом многоборье победили болгарки.

На втором месте сборная Бразилии, на третьем - Израиля.

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