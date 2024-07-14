Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали две медали

В Румынии проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две бронзовые медали в многоборье.

В индивидуальном многоборье победила болгарка Стиляна Николова. На втором месте Дарья Варфоломеев (Германия). Израильтянка Дарья Атаманов заняла третье место.

В групповом многоборье победили болгарки.

На втором месте сборная Бразилии, на третьем - Израиля.