Легкая атлетика. В Бостоне установлены два рекорда Израиля

В Бостоне проходят соревнования NCAA по легкой атлетике. Были установлены два рекорда Израиля.

Сиван Ауэрбах пробежала милю за 4 минуты 33.89 секунды.

Она улучшила рекорд, установленный Адвой Коэн на 1.97 секунды.

24-летняя спортсменка - рекордсменка Израиля в беге на 1500 метров, а также на 800 и 100 метров (в помещении).

Адва Коэн улучшила собственный рекорд в беге на 5000 метров в помещении. Новый рекорд Израиля - 15 минут 23.93 секунды.