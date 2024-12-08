Легкая атлетика. В Бостоне установлены два рекорда Израиля
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:51
В Бостоне проходят соревнования NCAA по легкой атлетике. Были установлены два рекорда Израиля.
Сиван Ауэрбах пробежала милю за 4 минуты 33.89 секунды.
Она улучшила рекорд, установленный Адвой Коэн на 1.97 секунды.
24-летняя спортсменка - рекордсменка Израиля в беге на 1500 метров, а также на 800 и 100 метров (в помещении).
Адва Коэн улучшила собственный рекорд в беге на 5000 метров в помещении. Новый рекорд Израиля - 15 минут 23.93 секунды.
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