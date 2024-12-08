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Легкая атлетика. В Бостоне установлены два рекорда Израиля

Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:51
Легкая атлетика. В Бостоне установлены два рекорда Израиля
AP Photo/Gregory Bull

В Бостоне проходят соревнования NCAA по легкой атлетике. Были установлены два рекорда Израиля.

Сиван Ауэрбах пробежала милю за 4 минуты 33.89 секунды.

Она улучшила рекорд, установленный Адвой Коэн на 1.97 секунды.

24-летняя спортсменка - рекордсменка Израиля в беге на 1500 метров, а также на 800 и 100 метров (в помещении).

Адва Коэн улучшила собственный рекорд в беге на 5000 метров в помещении. Новый рекорд Израиля - 15 минут 23.93 секунды.

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