200-й гол Мбаппе. "Реал" победил в Каталонии. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" в гостях разгромил "Жирону" 3:0.

"Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 2 очка, имея игру в запасе.

Валенсия - Райо Вальекано 0:1

Жирона - Реал (Мадрид) 0:3

На 36-й минуте Джуд Беллингем открыл счет 0:1. Он забил в пятом матче Ла Лиги подряд.

На 55-й минуте Арда Гюлер убежал от опекуна и отправил мяч в нижний угол 0:2. На 62-й минуте Лука Модрич направил мяч в штрафную. Килиан Мбаппе с острого угла направил мяч в дальнюю "шестерку" 0:3. Это его 200-й гол в матчах чемпионатов. 175 голов Килиан забил в матчах за ПСЖ, 16 - "Монако", 9 - "Реал".