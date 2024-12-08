200-й гол Мбаппе. "Реал" победил в Каталонии. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:35
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" в гостях разгромил "Жирону" 3:0.
"Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 2 очка, имея игру в запасе.
Валенсия - Райо Вальекано 0:1
Жирона - Реал (Мадрид) 0:3
На 36-й минуте Джуд Беллингем открыл счет 0:1. Он забил в пятом матче Ла Лиги подряд.
На 55-й минуте Арда Гюлер убежал от опекуна и отправил мяч в нижний угол 0:2. На 62-й минуте Лука Модрич направил мяч в штрафную. Килиан Мбаппе с острого угла направил мяч в дальнюю "шестерку" 0:3. Это его 200-й гол в матчах чемпионатов. 175 голов Килиан забил в матчах за ПСЖ, 16 - "Монако", 9 - "Реал".
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