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Спорт

"Барселона" проиграла "Олимпиакосу". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 08 февраля 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 08:25
"Барселона" проиграла "Олимпиакосу". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" победил "Барселону" 90:88.

Монако (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 69:86

Сербы одержали четвертую победу в последних пяти матчах Евролиги. "Партизан" поднялся на восьмое место.

Барселона (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 88:90

"Олимпиакос" уверенно лидирует, одержав 19-ю победу.

Виртус (Болонья, Италия) - Париж (Франция) 77:83

Вторую половину матча парижане выиграли 48:31.

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