"Барселона" проиграла "Олимпиакосу". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 08 февраля 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 08:25
Состоялись матчи двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" победил "Барселону" 90:88.
Монако (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 69:86
Сербы одержали четвертую победу в последних пяти матчах Евролиги. "Партизан" поднялся на восьмое место.
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 88:90
"Олимпиакос" уверенно лидирует, одержав 19-ю победу.
Виртус (Болонья, Италия) - Париж (Франция) 77:83
Вторую половину матча парижане выиграли 48:31.
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