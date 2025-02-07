Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" победили "Голден Стэйт" 120:112.
Денвер Наггетс - Орландо Мэджик 112:90
Лидер "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" за три четверти (в четвертой он на площадку не выходил) (28 + 10 подборов + 12 передач).
Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 120:112
Леброн Джеймс набрал 42 очка и сделал 17 подборов. Он стал вторым игроком в истории НБА, набравшим более 40 очков в одном матче в возрасте старше 40 лет. Первым был Майкл Джордан.
Леброн Джеймс забросил три трехочковых за 48 секунд.
Ожидается, что Лука Дончич дебютирует за "Лейкерс" в понедельник в матче против "Юты".
Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пейсерз 112:119
Лидер "Индианы" Паскаль Сиакам набрал 33 очка и сделал 11 подборов.