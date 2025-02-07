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Спорт

Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 07 февраля 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 11:16
Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА
AP Photo/Kevork Djansezian

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" победили "Голден Стэйт" 120:112.

Денвер Наггетс - Орландо Мэджик 112:90

Лидер "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" за три четверти (в четвертой он на площадку не выходил) (28 + 10 подборов + 12 передач).

Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 120:112

Леброн Джеймс набрал 42 очка и сделал 17 подборов. Он стал вторым игроком в истории НБА, набравшим более 40 очков в одном матче в возрасте старше 40 лет. Первым был Майкл Джордан.

Леброн Джеймс забросил три трехочковых за 48 секунд.

Ожидается, что Лука Дончич дебютирует за "Лейкерс" в понедельник в матче против "Юты".

Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пейсерз 112:119

Лидер "Индианы" Паскаль Сиакам набрал 33 очка и сделал 11 подборов.

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