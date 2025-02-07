Достижение Энтони Эдвардса. Результаты матчей НБА
время публикации: 07 февраля 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 08:24
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" победила "Хьюстон" 127:114.
Бостон Селтикс - Даллас Мэверикс 120:127
Миннесота Тимбервулвз - Хьюстон Рокетс 127:114
Энтони Эдвардс (Миннесота) набрал 41 очко, сделал 7 подборов и 6 передач. Он забросил 12 трехочковых, став самым молодым игроком в истории НБА, забросившим 1000 трехочковых.
Ссылки по теме