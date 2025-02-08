Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике и примет участие в клубном чемпионате мира

Серхио Рамос подписал однолетний контракт с мексиканским клубом "Монтеррей", сообщает официальный сайт клуба.

Легендарный защитник будет выступать под номером 93.

Серхио Рамос - легенда "Реала". за который он выступал 16 лет.

В прошлом сезоне он был игроком "Севильи".

"Монтеррей" - участник клубного чемпионата мира.