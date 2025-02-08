Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике и примет участие в клубном чемпионате мира
время публикации: 08 февраля 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 09:37
Серхио Рамос подписал однолетний контракт с мексиканским клубом "Монтеррей", сообщает официальный сайт клуба.
Легендарный защитник будет выступать под номером 93.
Серхио Рамос - легенда "Реала". за который он выступал 16 лет.
В прошлом сезоне он был игроком "Севильи".
"Монтеррей" - участник клубного чемпионата мира.
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