Теннис. Победительницей турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич
время публикации: 08 февраля 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 18:52
Победительницей теннисного турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич.
В финале швейцарская теннисистка обыграла американку Эшдин Крюгер 4:6, 6:1, 6:1.
Финал продолжался 141 минуту.
Белинда Бенчич выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый - за последние два года.
Сейчас бывшая четвертая ракетка мира занимает 157-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В понедельник Белинда Бенчич вернется в Тор-100 рейинга.
Она не выступала с сентября 2023 по октябрь 2024 года после рождения дочери.
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