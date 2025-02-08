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Спорт

Теннис. Победительницей турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич

Теннис
время публикации: 08 февраля 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 18:52
Теннис. Победительницей турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич
AP Photo/ Altaf Qadri

Победительницей теннисного турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич.

В финале швейцарская теннисистка обыграла американку Эшдин Крюгер 4:6, 6:1, 6:1.

Финал продолжался 141 минуту.

Белинда Бенчич выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый - за последние два года.

Сейчас бывшая четвертая ракетка мира занимает 157-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В понедельник Белинда Бенчич вернется в Тор-100 рейинга.

Она не выступала с сентября 2023 по октябрь 2024 года после рождения дочери.

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