Теннис. Победительницей турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич

Победительницей теннисного турнира в Абу-Даби стала Белинда Бенчич.

В финале швейцарская теннисистка обыграла американку Эшдин Крюгер 4:6, 6:1, 6:1.

Финал продолжался 141 минуту.

Белинда Бенчич выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый - за последние два года.

Сейчас бывшая четвертая ракетка мира занимает 157-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В понедельник Белинда Бенчич вернется в Тор-100 рейинга.

Она не выступала с сентября 2023 по октябрь 2024 года после рождения дочери.