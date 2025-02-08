"Дабл-дабл 45+" Букера. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Вашингтон" 134:124.
Шарлотт Хорнетс - Сан-Антонио Сперс 117:116
Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 124:134
Джордан Пул (Вашингтон) набрал 45 очков, сделал 4 подбора и 5 передач.
Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 115:110
Третью четверть "Атланта" выиграла 37:17.
Бруклин Нетс - Майами Хит 102:86
Последнюю четверть хозяева выиграли 31:9.
Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерз 125:112
Малик Бизли установил личный рекорд, набрав 36 очков и реализовав 9 трехочковых.
Оклахома-Сити Тендер - Торонто Рэпторз 121:109
Центровой "Тендер" Чет Холмгрен сыграл впервые с 10 ноября. Он пропустил 39 матчей из-за травмы.
Финикс Санз -Юта Джаз 135:127
Девин Букер (Финикс) набрал 47 очков и сделал 11 передач.