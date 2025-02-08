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Спорт

"Дабл-дабл 45+" Букера. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 февраля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 10:53
"Дабл-дабл 45+" Букера. Результаты матчей НБА
AP Photo/Rick Scuteri

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Вашингтон" 134:124.

Шарлотт Хорнетс - Сан-Антонио Сперс 117:116

Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 124:134

Джордан Пул (Вашингтон) набрал 45 очков, сделал 4 подбора и 5 передач.

Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 115:110

Третью четверть "Атланта" выиграла 37:17.

Бруклин Нетс - Майами Хит 102:86

Последнюю четверть хозяева выиграли 31:9.

Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерз 125:112

Малик Бизли установил личный рекорд, набрав 36 очков и реализовав 9 трехочковых.

Оклахома-Сити Тендер - Торонто Рэпторз 121:109

Центровой "Тендер" Чет Холмгрен сыграл впервые с 10 ноября. Он пропустил 39 матчей из-за травмы.

Финикс Санз -Юта Джаз 135:127

Девин Букер (Финикс) набрал 47 очков и сделал 11 передач.

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