После обмена Луки Дончича генерального менеджера "Далласа" угрожают убить

Генеральный менеджер "Даллас Мэверикс" Нико Харрисон находится под постоянной охраной, сообщают американские СМИ.

После сенсационного обмена лидера команды Луки Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс" один из руководителе клуба стал получать угрозы.

Фанаты обещают убить Нико Харрисона.

Возле арены "Далласа" болельщики провели несколько акций протеста.