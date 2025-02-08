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Спорт

После обмена Луки Дончича генерального менеджера "Далласа" угрожают убить

Баскетбол
Скандалы в спорте
время публикации: 08 февраля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 10:02
После обмена Луки Дончича генерального менеджера "Далласа" угрожают убить
AP Photo/Tony Gutierrez

Генеральный менеджер "Даллас Мэверикс" Нико Харрисон находится под постоянной охраной, сообщают американские СМИ.

После сенсационного обмена лидера команды Луки Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс" один из руководителе клуба стал получать угрозы.

Фанаты обещают убить Нико Харрисона.

Возле арены "Далласа" болельщики провели несколько акций протеста.

Спорт
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