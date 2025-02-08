После обмена Луки Дончича генерального менеджера "Далласа" угрожают убить
время публикации: 08 февраля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 10:02
Генеральный менеджер "Даллас Мэверикс" Нико Харрисон находится под постоянной охраной, сообщают американские СМИ.
После сенсационного обмена лидера команды Луки Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс" один из руководителе клуба стал получать угрозы.
Фанаты обещают убить Нико Харрисона.
Возле арены "Далласа" болельщики провели несколько акций протеста.
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