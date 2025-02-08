Кейн реализовал два пенальти. "Бавария" разгромила "музыкантов"

В стартовом матче двадцать первого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Вердер" 3:0.

"Бавария": Нойер, Геррейру (Станишич, 90), Ким, Упамекано, Боэ (Лаймер, 73), Павлович (Горецка, 81), Киммих,, Коман (Сане, 81), Мусиала, Олисе, Кейн.

"Вердер": Зеттерер, Кен (Каборе, 87), Юнг, Велькович, Пипер, Вайзер, Грюлль, Линен, Стаге (Альверо, 43),Дукш (Берк, 87), Нджинма (Силва, 52).

У мюнхенцев было огромное преимущество, которое они сумели реализовать только в конце встречи (74% владения мячом, 21:2 по ударам, 12:0 по точным ударам, 5:2 по угловым).

"Бавария" постоянно атаковала. Однако первый опасный момент был создан только на 28-й минуте. Коман нанес обводящий удар в дальнюю "девятку". Немного неточно. На последних секундах первого тайма мюнхенцы создали второй голевой момент. Боэ навесил. Кейн пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 46-й минуте Гарри Кейн нанес удар с линии штрафной. мяч попал в перекладину.

На 56-й минуте Кейн реализовал пенальти 1:0. Через 3 минуты Кейн вышел один на один, но с линии вратарской пробил неточно. На 67-й минуте после подачи углового Упамекано пробил головой - Зеттерер мяч парировал.

На 82-й минуте Лаймер прошел по флангу и прострелил на дальнюю штангу. Сане отправил мяч в пустой угол ворот 2:0. На седьмой минуте компенсированного времени Кейн Реализовал пенальти 3:0.