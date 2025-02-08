Дебютный гол Кварацхелии. ПСЖ разгромил "Монако". Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Франции. ПСЖ разгромил "Монако" 4:1.

Парижане лидируют, оторвавшись от "Марселя" на 13 очков. "Монако" на третьем месте. Отставание от "Марселя" 3 очка.

Нант - Брест 0:2

ПСЖ - Монако 4:1

В этом сезоне парижане в чемпионате Франции не проигрывали.

У хозяев значительное преимущество (64% владения мячом, 16:9 по ударам, 7:3 по точным ударам, которое они уверенно реализовали во втором тайме. По угловым 1:1.

Первый опасный момент создали монегаски на 5-й минуте. Минамино нанес удар. Доннарумма мяч поймал.

В ответной атаке парижане открыли счет. Витинья со штрафного отправил мяч в ближний угол 1:0.

Гости отыгрались на 17-й минуте. Денис Закария ударом с острого угла сравнял счет 1:1. На 36-й минуте Минамино опасно прострелил. Берет мог отправить мяч в пустой угол ворот, но не дотянулся до мяча.

На 38-й минуте Дембеле мог вывести парижан вперед. Он убежал от защитников и пробил в нижний угол. мяч пролетел рядом со штангой.

На 54-й минуте Кварацхелия забил первый гол за ПСЖ. И сразу победный. Хвича получил мяч в штрафной, уложил защитника и отправил мяч мимо вратаря 2:1. Через 3 минуты Дембеле ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний угол 3:1.

На 90-й минуте Мендеш прошел по флангу и прострелил. Дембеле отправил мяч в пустые ворота 4:1.