7 января на 38-м году жизни умер известный американский бейсболист Брайан Матуш, сообщают сайты MLB и клуба "Балтимор Ориолс".

О причине смерти спортсмена не сообщается.

В 2009-16 годах питяер выступал за "Балтимор Ориолс". Завершал карьеру в клубе "Чикаго Кьюбз".

В 2008 году Брайан Матуш был признан лучшим питчером Конференции Западного побережья NCAA.