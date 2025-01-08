x
08 января 2025
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2025
|
08 января 2025
|
последняя новость: 10:49
08 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный американский бейсболист

Знаменитые спортсмены
Бейсбол
время публикации: 08 января 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 09:43
Умер известный американский бейсболист
AP Photo/Elaine Thompson

7 января на 38-м году жизни умер известный американский бейсболист Брайан Матуш, сообщают сайты MLB и клуба "Балтимор Ориолс".

О причине смерти спортсмена не сообщается.

В 2009-16 годах питяер выступал за "Балтимор Ориолс". Завершал карьеру в клубе "Чикаго Кьюбз".

В 2008 году Брайан Матуш был признан лучшим питчером Конференции Западного побережья NCAA.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

Убит известный филиппинский бегун
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2024

Умер правый крайний "Тоттенхэма" и сборной Уэльса, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2024

Бейсбол. Умер лучший еврейский питчер MLB, бывший тренер "Петах-Тиква Пайонирз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 декабря 2022

Умер знаменитый английский футболист Джордж Коэн