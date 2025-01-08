Умер известный американский бейсболист
время публикации: 08 января 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 09:43
7 января на 38-м году жизни умер известный американский бейсболист Брайан Матуш, сообщают сайты MLB и клуба "Балтимор Ориолс".
О причине смерти спортсмена не сообщается.
В 2009-16 годах питяер выступал за "Балтимор Ориолс". Завершал карьеру в клубе "Чикаго Кьюбз".
В 2008 году Брайан Матуш был признан лучшим питчером Конференции Западного побережья NCAA.
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