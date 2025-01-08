Мики Зоар обратился в ФИФА с просьбой отстранить Джибриля Раджуба
время публикации: 08 января 2025 г., 09:31 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 09:31
Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар обратился в ФИФА с просьбой отстранить главу Федерации футбола Палестины Джибриля Раджуба, сообщает Ynet.
В письме, адресованном главе ФИФА, говорится: "Его присутствие на руководящих должностях в мире спорта показывает, что спортивные платформы могут использоваться для политических целей и для распространения ненависти".
Министр считает, что в мире спорта не должно быть места людям, связанным с терроризмом.
Мики Зоар требует отстранить Джибриля Раджуба за поддержку терроризма и подстрекательство.
Раджуб одобрил резню седьмого октября и публиковал призывы к поощрению террористических атак против Израиля и израильтян.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025