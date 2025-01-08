Убит известный филиппинский бегун
время публикации: 08 января 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 08:19
Утром 7 января был убит известный филиппинский легкоатлет (бег на средние и длинные дистанции) Мервин Гуарте, сообщают филиппинские СМИ.
В городе Калапан неизвестный преступник нанес 33-летнему спортсмену несколько ударов ножом.
Мервин Гуарте - двукратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии, пятикратный серебряный призер этих соревнований.
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