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Спорт

Убит известный филиппинский бегун

Легкая атлетика
время публикации: 08 января 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 08:19
Убит известный филиппинский бегун
AP hoto/Mark Cristino

Утром 7 января был убит известный филиппинский легкоатлет (бег на средние и длинные дистанции) Мервин Гуарте, сообщают филиппинские СМИ.

В городе Калапан неизвестный преступник нанес 33-летнему спортсмену несколько ударов ножом.

Мервин Гуарте - двукратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии, пятикратный серебряный призер этих соревнований.

Спорт
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