Умер бывший вратарь "Днепра" и "Черноморца"

4 января на 49-м году жизни умер известный украинский футбольный вратарь и тренер вратарей Александр Гуменюк, сообщает сайт футбольного клуба "Диназ" (Вышгород).

О причине смерти не сообщается. В заявлении говорится, что тренер умер внезапно.

Александр Гуменюк - воспитанник академии киевского "Динамо".

Он защищал ворота клубов "Полесье" (Хмельницкий), "Борисполь", ЦСКА (Киев), "Днепр" (Днепропетровск), "Металлург" (Новомосковск), "Кремень" (Кременчуг), "Черноморец" (Новороссийск), "Черкассы", "Черноморец" (Одесса), "Волынь" (Луцк), "Металлист" (Харьков), "Крымтеплица" (Молодежное).

Александр Гуменюк работал тренером в академии киевского "Динамо" в клубах "Звезда" (Кировоград), "Ворскла" (Полтава), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), "Полтава", "Ингулец".