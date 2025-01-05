Известный уругвайский футболист покончил с собой
время публикации: 05 января 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 14:55
В отеле в Эквадоре найден мертвым известный уругвайский футболист Матиас Акунья, сообщают латиноамериканские СМИ.
По официальной версии, футболист покончил с собой через день после приезда в Эквадор.
Полиция проводит расследование обстоятельств смерти 32-летнего спортсмена.
Матиас Акунья - воспитанник команды "Ливерпуль" (Монтевидео).
Полузащитник/ нападающий выступал за клубы "Эль Танке Сислей" (Монтевидео), "Сентрал Эспаньол" (Монтевидео), "Феникс" (Монтевидео), "Ливерпуль" (Монтевидео), "Монтевидео Уондерерз", АЭЛ (Ларисса, Греция), "Атенас" (Сан-Карлос), "Рентистас" (Монтевидео), "Бостон Ривер" (Монтевидео), "Ламия" (Греция) и "Мушук Руна" (Амбато, Эквадор).
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