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Спорт

Известный уругвайский футболист покончил с собой

Футбол
время публикации: 05 января 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 14:55
Известный уругвайский футболист покончил с собой
AP Photo/Fernando Vergara

В отеле в Эквадоре найден мертвым известный уругвайский футболист Матиас Акунья, сообщают латиноамериканские СМИ.

По официальной версии, футболист покончил с собой через день после приезда в Эквадор.

Полиция проводит расследование обстоятельств смерти 32-летнего спортсмена.

Матиас Акунья - воспитанник команды "Ливерпуль" (Монтевидео).

Полузащитник/ нападающий выступал за клубы "Эль Танке Сислей" (Монтевидео), "Сентрал Эспаньол" (Монтевидео), "Феникс" (Монтевидео), "Ливерпуль" (Монтевидео), "Монтевидео Уондерерз", АЭЛ (Ларисса, Греция), "Атенас" (Сан-Карлос), "Рентистас" (Монтевидео), "Бостон Ривер" (Монтевидео), "Ламия" (Греция) и "Мушук Руна" (Амбато, Эквадор).

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