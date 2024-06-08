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Ига Швентек - победительница Открытого чемпионата Франции

время публикации: 08 июня 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 17:28
Ига Швентек - победительница Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Первая ракетка мира полька Ига Швентек в четвертый раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В финале она разгромила итальянку Жасмин Паолини, впервые игравшую в финале турнира "Большого шлема", 6:2, 6:1.

Матч продолжался 70 минут.

Ранее Ига побеждала в Открытом чемпионате Франции в 2020, 2022 и 2023 годах. В 2022 году она стала победительницей Открытого чемпионата США.

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