Ига Швентек - победительница Открытого чемпионата Франции

Первая ракетка мира полька Ига Швентек в четвертый раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В финале она разгромила итальянку Жасмин Паолини, впервые игравшую в финале турнира "Большого шлема", 6:2, 6:1.

Матч продолжался 70 минут.

Ранее Ига побеждала в Открытом чемпионате Франции в 2020, 2022 и 2023 годах. В 2022 году она стала победительницей Открытого чемпионата США.