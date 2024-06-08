Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен - победители Открытого чемпионата Франции в миксте

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном смешанном разряде стали немка Лаура Зигемунд и француз Эдуар Роже-Васслен.

В финале они победили американку Дезире Кравчик и британца Нила Скупски 6:4, 7:5.

Лаура Зигемунд в третий раз стала победительницей турниров "Большого шлема". ранее она дважды становилась чемпионкой Открытого чемпионата США: в 2016 году в миксте, в 2020 - в парном разряде.

Эдуар Роже-Васслен во второй раз становится победителем турниров "Большого шлема" (во второй раз - Открытого чемпионата Франции). В 2014 году он вместе с Жюльеном Беннето стал чемпионом в парном разряде.