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Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен - победители Открытого чемпионата Франции в миксте

время публикации: 08 июня 2024 г., 13:16 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 13:16
Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен - победители Открытого чемпионата Франции в миксте
AP Photo/Jean-Francois Badias

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном смешанном разряде стали немка Лаура Зигемунд и француз Эдуар Роже-Васслен.

В финале они победили американку Дезире Кравчик и британца Нила Скупски 6:4, 7:5.

Лаура Зигемунд в третий раз стала победительницей турниров "Большого шлема". ранее она дважды становилась чемпионкой Открытого чемпионата США: в 2016 году в миксте, в 2020 - в парном разряде.

Эдуар Роже-Васслен во второй раз становится победителем турниров "Большого шлема" (во второй раз - Открытого чемпионата Франции). В 2014 году он вместе с Жюльеном Беннето стал чемпионом в парном разряде.

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